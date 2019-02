Na dvorišču do smrti raztrgala psa Primorske novice V sredo popoldne so lastniki hiše v Vinjolah na dvorišču uzrli pretresljiv prizor. Spuščena psa sta tam do smrti raztrgala njihovega psa. Dogodek so prijavili, postopek pa sedaj vodijo piranski policisti, ki bodo 29-letnega lastnika napadalnih psov oglobili, pri njem se bo oglasil tudi veterinarski inšpektor.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

France Prešeren

Aleksander Čeferin

Janez Janša