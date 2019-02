Poskus univerzalnega temeljnega dohodka na Finskem ni dal pričakovanih rezultatov, zato ga ne bodo u Nova24TV Finski raziskovalci ki so izvajali poskus temeljnega dohodka pri 2 tisoč državljanih ugotavljajo, da ta pripomore k zmanjševanju stresa in povečevanju sreče, nima pa nikakršnega vpliva na delovno aktivnost prejemnikov ali pa njihovo morebitno samozaposlitev. Na Finskem so že leta 2017 pričeli s poskusom temeljnega dohodka, pri čemer so 2 tisoč prejemnikom nadomestila za brezposelnost […]

