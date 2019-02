Diplomatski viri EU: V Bruslju mrgoli ruskih in kitajskih vohunov Primorske novice V Bruslju, ki velja za neuradno prestolnico Evropske unije, po navedbah evropskih uradnikov mrgoli ruskih in kitajskih vohunov, poroča nemški časnik Die Welt. Diplomatom so celo svetovali, naj se izogibajo določenih restavracij v evropski četrti.

