Razpoložene Slovenke na Ljubnem zaostale le za Nemkami Dnevnik Slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Jerneja Brecl so na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem na ekipni preizkušnji osvojile drugo mesto. Zmagale so Nemke, tretje so bile Avstrijke.

Sorodno















































Oglasi