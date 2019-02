Po obetavnih kvalifikacijah nobena izmed slovenskih tekačic v polfinale RTV Slovenija Eva Urevc je presenetila z najhitrejšim kvalifikacijskim časom šprinta v Lahtiju, hitri sta bili tudi Anamarija Lampič in Katja Višnar, a v četrtfinalu so bile prav vse le tretje v svojih skupinah in so ostale brez vrhunskega izida.

