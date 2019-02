Pri sestopu z Grintovca umrla planinka Dnevnik Pri sestopu z Grintovca je danes dopoldan umrla planinka. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je planinka, ki je uporabljala neustrezno opremo, na slabo prehojeni in nevarni poti zdrsnila in padla čez steno.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Miha Hrobat

Boštjan Kline

Katja Višnar