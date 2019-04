Črnigoj: Primorje ni opravilo del Primorske novice Nekdanja član in predsednik uprave Darsa Abdon Peklaj in Rajko Siročič ter nekdanji predsednik uprave Primorja Dušan Črnigoj so včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču zanikali očitana kazniva dejanja zlorabe položaja v primeru spornega financiranja šentviškega predora. Gre za javno naročilo iz leta 2006 in večmilijonsko podražitev gradnje.

Sorodno







Oglasi