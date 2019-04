Dončić po slovesu Nowitzkega: Največji vseh časov 24ur.com Nemec Dirk Nowitzki, soigralec in mentor slovenskega čudežnega dečka Luka Dončića pri Dallas Mavericks, je uradno končal NBA kariero. Nemec, ki je celotno športno pot onkraj luže odigral pri Dallas Mavericks, s katerimi je leta 2011 osvojil tudi naslov prvaka in bil najkoristnejši igralec (MVP) finala, se ni pustil prepričati in se je odločil, da je po 21 sezonah pri 40 letih napočil...

