Na volitvah v Izraelu slavil Netanyahu: To bo že njegov 5. mandat! Nova24TV Izraelskemu premieru Netanyahuju se nasmiha še peti mandat na čelu države. Desna koalicija, ki jo vodi Likud, naj bi po zadnjih informacijah s 94 odstotki preštetih glasov osvojila 65 od 120 sedežev v izraelskem parlamentu. Volilna udeležba je bila 67,9-odstotna. 69-letnemu izraelskemu premierju in voditelju stranke Likud, Benjaminu Netanyahuju, je na predčasnih parlamentarnih volitvah uspelo […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Izrael

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Aleš Šabeder

Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor