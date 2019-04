Dalajlamo sprejeli v bolnišnico v New Delhiju Primorske novice Tibetanskega duhovnega vodjo dalajlamo so v torek zaradi blage pljučnice sprejeli v bolnišnico v New Delhiju. Kot je danes pojasnil njegov predstavnik, je 83-letni budist v stabilnem stanju in bo verjetno kmalu zapustil bolnišnico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sorodno





Oglasi