Novi minister za kulturo obiskal ptujsko občino Lokalec.si Novi minister za kulturo Zoran Poznič je danes obiskal ptujsko občino, kjer so ga seznanili z vsemi aktualnimi odprtimi vprašanji na področju kulture. Kot je povedala županja Nuška Gajšek, je šlo predvsem za spoznavni sestanek, od njega pa v naslednjih mesecih pričakujejo konkretne korake in pomoč pri problematiki varovanja kulturne dediščine. Na sestanku so po županjinih besedah […]

