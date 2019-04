Željkić: Samozavesten nisem bil nikoli, sem bil pa samozadovoljen #video SiOL.net Za tekmovalce v šovu The Biggest Loser Slovenija je doktor Golouh pripravil prav posebno predavanje o samozavesti in samopodobi. Na to temo pa so se razgovorili tudi komentatorji oddaje Od težaka do junaka in smeha ni manjkalo.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Matej Tonin

Miro Cerar

Zdravko Počivalšek