V vzhodni in osrednji Sloveniji obilne padavine, možno tudi poplavljanje rek Večer Na Agenciji RS za okolje (Arso) do sredine četrtka pričakujejo predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji obilne padavine. V tem času lahko krajevno pade od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter. Do petka lahko hitro in močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniški vodotoki. V četrtek se lahko začnejo razlivati tudi večje reke.

