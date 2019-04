Domžale ponorele in osramotile Triglav, Maribor se oddaljuje Olimpiji #video Sportal Prvoligaški klubi ne poznajo počitka. Vodilni Maribor je tesno zmagal v Krškem, poglobil krizo Krčanov in se približal tako želenemu 15. naslovu, Domžale so ponižale Kranjčane kar s 6:1, polovico zadetkov pa je prispeval navdihnjeni Senijad Ibričić, Celjani pa so se na krilih kralja strelcev Rudija Požega Vancaša znesli nad Rudarjem. V četrtek bo Aluminij gostil Gorico, Mura pa Olimpijo.

