Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote Mladina Tokrat priporočamo premiero klasičnega romantičnega baleta Giselle v koreografiji kubanskega baletnega umetnika Howarda Quintera Lopeza, razstavo slovaškega avantgardnega umetnika Rudolfa Sikore, na kateri bo predstavljen izbor iz njegovih ekoloških in kozmoloških fotografskih ciklov, koncert Terese Salgueiro, legendarne pevke portugalske skupine Madredeus, premiero lutkovne predstave Jure in Jak ...

