Za kreditiranje naložb na področju varstva okolja 50 milijonov evrov Energetika.NET Eko sklad bo v letu 2019 za dejavnost ugodnega kreditiranja naložb na področju varstva okolja zagotovil predvidoma do 50 milijonov evrov, je sporočila vlada po te, ko je v torek njen odbor za gospodarstvo sprejel poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2019. Vlada je tudi določila, da je delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2019 v višini 2,020 milijona evrov prihodek Eko sklada in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti, so sporočili z vlade.

