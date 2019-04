Če kanal prevzame država, privezov ne bo Primorske novice Kar je v Jernejevem kanalu na Seči začel Jure Leben, namerava nadaljevati tudi njegov naslednik, minister za okolje in prostor Simon Zajc. Če piranska občina ne bo prevzela urejanja kanala in finančnih obveznosti, ki jih to prinaša, bo skrb za kanal prevzelo ministrstvo. V takšnem primeru bi lahko pozabili na prihodnje legalno urejanje privezov, kar pa domačinom ni všeč.

