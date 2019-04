Ponoči zagorelo v proizvodni hali podjetja v Radni Dnevnik Ponoči je v naselju Radna v občini Sevnica zagorel stroj za nanos lepila v proizvodni hali podjetja. Požar so boštanjski in sevniški prostovoljni gasilci že pogasili. Štirim zaposlenim, ki so se nadihali dima, so do prihoda reševalcev nudili prvo...

