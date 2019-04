Zbor za republiko: Brez identitete je narod izgubljen – levičarji načrtujejo, da bo Evropa pokleknil Nova24TV “Cilji, kot jih jaz vidim za prihodnje obdobje gospodarskega povezovanja so: izboljšati delovanje obstoječih institucij, kjer je bistven Schengen; izboljšati enakopravnost vseh evropskih gospodarskih subjektov na trgu,” je na okrogli mizi Zbora za republiko povedal Andrej Umek. “Svetovni oz. človekov nazor ni nekaj konkretnega in danega, ni prebran iz časopisov. To je stvar, podobno kot identiteta, […]

