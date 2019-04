Mlada znanstvenica, ki je 'poskrbela' za prvo fotografijo črne luknje 24ur.com Svetovni mediji so se razpisali o odlični mladi znanstvenici, ki je z razvojem pomembnega algoritma pomagala ustvariti prvo fotografijo črne luknje. To je na predstavitvi v Bruslju razkrila Evropska komisija. 'Pošastna' črna luknja je sicer trimilijonkrat večja od Zemlje, od nje pa je oddaljena 55 milijonov svetlobnih let.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor