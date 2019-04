Finale državnega prvenstva Mažoretne in twirling zveze Slovenije Gorenjski glas Kranj – V soboto in nedeljo, 13. in 14. aprila, bo od 9. ure naprej v Športni dvorani na Zlatem polju potekal finale 19. odprtega državnega prvenstva Mažoretne in twirling zveze Slovenije, ki predstavlja tudi kvalifikacije za mednarodne tekme.

