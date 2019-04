Ob dnevu hišnih živali: V društvu AniMa za spremembo odnosa družbe do živali Govori.se Ljubitelji živali danes obeležujejo dan hišnih ljubljencev. V Društvu za dobrobit živali AniMa ob tem pozivajo lastnike, naj svojim živalim danes namenijo posebno pozornost. Kmetijski ministrici Aleksandri Pivec pa so v pismu ponudili pomoč pri snovanju zakonskih rešitev, ki bi prinesle spremembo odnosa družbe do živali v bolj humanega.

