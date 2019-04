Starost jamskih risb v hrvaški Istri ocenjena na 30 tisoč let RTV Slovenija "To je naša Altamira," je o odkritju povedal ravnatelj Arheološkega muzeja Istra Darko Komšo, ki je risbe odkril leta 2010, potem ko je nekaj let preučeval Romualdovo jamo ob Limskem kanalu v hrvaški Istri.

