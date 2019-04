V trčenju avtomobila in kombija na cesti Žiri-Račeva ena oseba huje poškodovana Dnevnik Na cesti Žiri-Račeva sta okoli 15. ure trčila osebni avtomobil in kombi. Okoliščine kažejo, da je voznik avtomobila izgubil nadzor nad vozilom in trčil v kombi, ki je vozil nasproti. Voznika avtomobila je pri trčenju vrglo iz vozila in so ga morali...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor