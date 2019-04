Mariborski mestni svetniki potrdili proračuna brez glasu proti Lokalec.si Mariborski mestni svetniki so na današnji seji opravili drugo branje proračuna občine za letošnje leto, ki je zdaj zastavljen v višini 139,3 milijona evrov. Prav tako so z minimalno večino potrdili predlagano zvišanje cen vrtcev. Prihodki v občinsko blagajno so letos načrtovani v višini 119,8 milijona evrov, dodatno pa naj bi pridobili 1,6 milijona evrov […]

