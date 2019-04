V kampanji ZPS za zamenjavo dobavitelja energije izbrana Elektro energija Energetika.NET Licitacija za izbiro najugodnejšega ponudnika – dobavitelja električne energije in zemeljskega plina v okviru tretjega skupinskega nakupa pod sloganom `Zamenjaj in prihrani 3´ - je potekala 4. aprila 2019. Interes za sodelovanje še pred licitacijo je izrazilo več kot 28.500 potrošnikov, kar je največ do sedaj, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Zmagovalec licitacije je tako v kateg...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Zveza potrošnikov Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Robert Pevnik

Karl Erjavec

Saša Arsenovič

Ljudmila Novak