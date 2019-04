ARSO: Kdaj bo izdano novo okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice, ne moremo napovedati Energetika.NET V brežiški občini opozarjajo na negativne posledice, ki jih ljudem v občini prinaša odprava okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice in preložitev gradnje ter protipoplavne zaščite za nedoločljiv čas.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Robert Pevnik

Karl Erjavec

Saša Arsenovič

Ljudmila Novak