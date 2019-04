Naj blok leta 2018 stoji na Bilečanski ulici 2 in 5 Dnevnik Naziv Naj blok 2018 je šel bloku na Bilečanski ulici 2 in 5 iz Četrtne skupnosti Golovec. Stanovalci bloka so si poleg plakete prislužili še praktično nagrado in vrtnice Ljubljana za dodatno olepšavo okolice bloka.

