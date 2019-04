Dalajlama po treh dneh zapustil bolnišnico v New Delhiju SiOL.net Tibetanskega duhovnega vodjo dalajlamo so po treh dneh danes odpustili iz bolnišnice v New Delhiju. Njegov tiskovni predstavnik je povedal, da je imel le lažji prehlad in da se sedaj počuti zelo dobro. V bolnišnico so ga sprejeli v torek zaradi bolečin v prsnem košu.

