Fant naše starlete, gre za hči nekdanjega politika, oropal banko! “Nikoli ga nisem spraševala, kolik Nova24TV Zagotovo se spomnite starlete Anje Jenko, gre za hčerko podjetnika in nekdanjega politika Državljanske liste Janka Jenka. Sedaj je njen fant Mario Pejčić obtožen, da naj bi od januarja do marca 2017 oropal kar tri bančne poslovalnice (eno v Cerkljah, drugi dve v Ljubljani). Gorenjski glas namreč poroča, da je priznal rop v Cerkljah, druga dva pa zanikal. View this post […]

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Robert Pevnik

Luka Dončić

Borut Pahor

Karl Erjavec