Cene prašičjega mesa poletele. Bo dražja tudi velikonočna šunka?

Obeta se nam občutna podražitev svinjskega mesa in posledično tudi drugih vrst mesa. Cena prašičjega mesa na evropskih borzah se je zvišala za 30 odstotkov, za posamezne dele, kot so pleča, stegno in vrat pa celo za 60 odstotkov. Glavni razlog je prašičja kuga v Aziji. Kitajci pa zaradi trgovinske vojne z ZDA meso za visoko ceno iščejo v Evropi. Slovenci podražitev že lahko občutimo na t...

