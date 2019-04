Nov dan, nova trenerska žrtev Mandarića in star izhod v sili Sportal Zdaj so to potrdili tudi pri NK Olimpija. Robert Pevnik je po dopoldanskem sestanku s predsednikom kluba Milanom Mandarićem tudi uradno postal bivši trener Ljubljančanov. Nasledil ga bo dozdajšnji dežurni gasilec Safet Hadžić, ki pa bo tokrat stalna rešitev. Kolikor je to v klubu, ki je poskrbel že za šesto trenersko spremembo v tej sezoni, sploh lahko mogoče.

