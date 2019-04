ESČP v tožbi očeta treh otrok ugotovilo kršitev in Sloveniji naložilo plačilo Primorske novice Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je odločilo, da je Slovenija v primeru očeta treh otrok, ki si je prizadeval za stike z njimi, kršila 8. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Sloveniji je naložilo, da očetu plača 23.700 evrov.

