Pri 29-letniku iz okolice Lenarta našli kup ukradenih stvari Dnevnik Policisti so v sredo odvzeli prostost 29-letnemu moškemu iz okolice Lenarta. Med preiskavo na njegovem domu so našli orožje in naboje, obenem pa še vrsto delovnih strojev in drugih ukradenih predmetov. Sklepajo, da gre za stvari, ki so bile v...

