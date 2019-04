Vzhod Indonezije stresel močan potres Dnevnik Vzhodni del Indonezije je danes stresel potres z magnitudo 6,8, je sporočil ameriški seizmološki urad USGS. Indonezijske oblasti so ob tem izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga medtem že umaknile. O škodi in žrtvah zaenkrat ne poročajo, navajajo...

