V javni razpravi predloga novel zakonov s področja srednjega šolstva Dnevnik Na državnem portalu E-demokracija sta objavljeni besedili predlogov novel zakonov o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter zakona o gimnazijah. Predlagane rešitve natančneje opredeljujejo opravičevanje odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Robert Pevnik

Karl Erjavec

Luka Dončić

Borut Pahor