Epidemiologi in inšpektorji iščejo sporno živilo Primorske novice Na koprski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrjujejo informacijo, da so trije učenci OŠ Livade dobili črevesno okužbo. Pri dveh so že ugotovili, da gre za salmonelo. Ali so se okužili tudi štirje zaposleni v šolski kuhinji, bodo izvedeli prihodnji teden, za okužbe na lucijski ...

Sorodno









Oglasi Omenjeni salmonela Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Robert Pevnik

Janez Janša

Luka Dončić

Miro Cerar