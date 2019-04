Od brez do bika Primorske novice Mineva 150 let od rojstva slikarja Riharda Jakopiča, impresionista in ene ključnih osebnosti v zgodovini slovenske umetnosti. Po njem poimenovano najvišjo nacionalno nagrado za likovno in vizualno umetnost je včeraj za življenjsko delo prejel akademski slikar, ilustrator in avtor animiranih filmov Milan Erič.

