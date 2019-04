PRENOS V ŽIVO: Marquez v kvalifikacijah zdržal nalet Rossija 24ur.com V soboto so v središču zanimanja motociklističnih navdušencev kvalifikacije pred dirkami za VN Amerik. Najprej bi morali biti na sporedu še tretji prosti treningi, a so jih zaradi slabega vremena in neviht odpovedali. Kvalifikacije zaenkrat potekajo nemoteno, dogajanje v razredu motoGP in moto2 lahko prav zdaj spremljate na Kanalu A in VOYO.

