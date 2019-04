V ŽIVO na VOYO: Prosti treningi odpovedani, kvalifikacije 'visijo' 24ur.com Po dveh petkovih prostih treningih so v soboto v središču zanimanja motociklističnih navdušencev kvalifikacije pred dirkami za VN Amerik. Najprej bi morali biti na sporedu še tretji prosti treningi vseh razredov, a so jih zaradi slabega neviht odpovedali, zaenkrat so vprašljive tudi kvalifikacije. Prenos dogajanja lahko spremljate na VOYO.

