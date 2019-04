Računsko sodišče naj revidira nacionalno kampanjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki jo je ministrstvo pripravilo v času, ko ga je vodil aktualni predsednik DZ Dejan Židan. Poslanska skupina SDS je na predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali sp ...