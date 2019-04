ICC ne bo preiskoval morebitnih vojnih zločinov ameriških vojakov v Afganistanu 24ur.com Mednarodno kazensko sodišče naposled ne bo preiskovalo morebitnih vojnih zločinov v Afganistanu, v katerih naj bi sodelovali tudi ameriški vojaki. Sodniki so namreč zavrnili zahtevo po preiskavi glavne tožilke Fatou Bensoude, saj so sklenili, da preiskava na tej stopnji ne bi služila interesom pravice. Ameriški predsednik Donald Trump je to označil za zmago vladavine prava.

