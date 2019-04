Kampl z izjemnim zadetkom načel mrežo volkov #video SiOL.net Red Bull Leipzig našega Kevina Kampla je v 29. krogu nemškega prvenstva z 2:0 ugnal Wolfsburg, ki se bori za mesta v Evropi. Kampl je tekmo začel v prvi postavi, igral je do 89. minute, v 16. minuti pa je z natančnim strelom izven kazenskega prostora zadel za vodstvo domačih. Rdeči biki igrajo v izjemni formi in so dosegli še četrto zaporedno zmago, njihov zadnji poraz sega v januar, ko jih je pre...

