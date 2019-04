Bahrajnska princesa navdušena nad vasico Slapnik in lokalno kulinariko Govori.se Goriška Brda je danes obiskala bahrajnska princesa šejka Suha bint Abdul Rahman Al Khalifa. V okviru krajšega zasebnega obiska si je danes ogledala tudi vasico Slapnik, kjer bodo snemali mednarodni šov z obnavljanjem vasi. Navdušena je bila krajem, okoljem in ljudmi, ki jih je srečala, in se želi sem še vračati.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Polona Hercog

Zmago Jelinčič Plemeniti

Kevin Kampl

Ljudmila Novak