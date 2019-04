Prebežnike z ladje Alan Kurdi bodo sprejele štiri države EU-ja RTV Slovenija 62 prebežnikov z ladje Alan Kurdi so izkrcali na Malti, od koder jih bodo sprejele Francija, Nemčija, Luksemburg in Portugalska. Ladja je prebežnike pred obalo Libije rešila 3. aprila, malteške oblasti pa ji do zdaj niso izdale dovoljenja za vplutje.

