Slovenske plače so obremenjene nad povprečjem OECD in so na osmem mestu Govori.se Slovenija se po višini obremenitve plač uvršča nad povprečje Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Povprečna plača zaposlenega brez otrok je v Sloveniji obremenjena z davki in dajatvami v višini 43,3 odstotka, medtem ko je v OECD to povprečje pri 36,1 odstotka. Med opazovanimi državami tako Slovenija zaseda osmo mesto.

