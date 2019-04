V prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto okoli 15.30 na glavni cesti med Kobaridom in Starim selom, so umrli trije sopotniki, voznik avtomobila pa je utrpel hude telesne poškodbe in so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico, so sporočili novogoriški policisti. Šlo je za domačine, stare od 37 do 54 let.