Ob zaključku 28. Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF), ki je potekal v četrtek in petek v Portorožu, so podelili nagrade. Agencija leta 2019 je postala Agencija 101, znamka leta je postala A1 Slovenija, novo, najprestižnejšo nagrado SOF SOF-a pa sta dobila A1 Slovenija in agencija Grey Ljubljana za kampanjo Lahkonočnice.