Pripadniki nigerijske skrajne islamistične skupine Boko Haram so na današnji dan pred petimi leti v mestu Chibok na severovzhodu države ugrabili 276 dijakinj dekliške šole. Medtem ko je del deklet kasneje uspelo pobegniti oziroma so jih rešili, je usoda 112 deklet še vedno neznana. Ne izključujejo tudi možnosti, da so skrajneži dekleta pobili.