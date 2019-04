Slovenski plezalci osvojili Moskvo: zmagi Janje Garnbret in Jerneja Kruderja Reporter Moskva je novi kraj srečnega imena za slovensko športno plezanje, saj sta Janja Garnbret in Jernej Kruder zmagala na drugi tekmi svetovnega pokala v balvanih, medtem ko sta se Lučka Rakovec in Anže Peharc v svojem prvem članskem finalu zavihtela na četrto

Sorodno

















Oglasi